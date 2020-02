Nördlinger Bahnhof eingeweiht: So kehrte wieder Leben in das Gebäude ein

Plus Nach dem Verkauf an einen Investor verfiel das Gebäude immer mehr – bis die Stadt Nördlingen vor mehreren Jahren eingriff, es kaufte und vollständig sanierte. Jetzt ist es eingeweiht worden.

Im Nördlinger Bahnhof beginnt ein neues Kapitel. Vor mehr als 170 Jahren fuhr die erste Eisenbahn in der Stadt ein. Beschleunigte der Bahnhof erst das Wachstum in seiner Umgebung, in Nördlingen und dem gesamten Ries, entwickelte er sich in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zu einem baufälligen Gebäude, das manch Nördlinger schon als Schandfleck bezeichnete.

Oberbürgermeister Hermann Faul, Landrat Stefan Rößle und Frank Stürzl vom Planungsbüro Stürzl (von links).

Damit war er kein Einzelfall. Wie es dem Nördlinger Bahnhof erging, so erging es vielen anderen: 2007 beschloss die Deutsche Bahn, 490 Bahnhöfe an Investoren zu verkaufen, darunter 138 bayerische, wie Oberbürgermeister Hermann Faul bei der Eröffnung des vollständig sanierten Gebäudes am Montag sagte. Nun aber kehrt wieder Leben ein in das Gebäude.

Bevor es zur Baustelle wurde, befanden sich ein Bahnschalter, ein Kiosk, eine Gaststätte sowie Wohnungen darin. 2013 dann kaufte die Stadt das marode Bauwerk – noch heute ist die Entscheidung der hohen Kosten wegen nicht unumstritten. Etwas mehr als 300000 Euro soll die Kommune zwar nur gezahlt haben, doch es folgten fünf Millionen Euro Sanierungskosten. Weniger als ein Zehntel kehrte als Förderung wieder zurück zur Stadt.

Stadt bleibt auf großem Teil der Kosten sitzen

Auf einem Großteil der Kosten wird die Stadt auch langfristig sitzen bleiben. Von ihrem Mieter, dem Landratsamt, verlangt sie weniger als zehn Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Faul sagt, die Stadt rechne nicht damit, dass sich das Gebäude refinanzieren lasse.

Büros wie dieses für die 50 Mitarbeiter der Außenstelle des Landratsamts sind im Bahnhofsgebäude untergebracht.

Ein gutes Geschäft für den Kreis also? Landrat Stefan Rößle erwidert auf Nachfrage, seine Behörde zahle so viel Miete wie möglich: Man müsse sich am Mietspiegel orientieren und könne die Miete daher nicht maßlos steigern. Allerdings habe die Stadt natürlich einen städtebaulichen Nutzen von dem sanierten Gebäude. Es sei für Nördlingen und das Ries von großem Nutzen, dass das Landratsamt nun zentral und nicht mehr an drei Nördlinger Standorten vertreten sei. Bisher waren die Kreis-Mitarbeiter am Hafenmarkt, in der Nürnberger Straße und im Jobcenter in der Herrengasse untergebracht. Letzteres wurde aufgelöst, künftig wird ein Jobcenter-Mitarbeiter nach Bedarf im Bahnhofsgebäude vor Ort sein. Neu ist, dass in Nördlingen eine Bauamts-Mitarbeiterin des Landratsamts zur Verfügung steht.

Dekan Gerhard Wolfermann und Stadtpfarrer Benjamin Beck (rechts) segnen das Gebäude.

Was vom ursprünglichen Zweck als Bahnhof geblieben ist, ist ein Aufenthaltsraum, ein Technikraum, eine Umkleide und Sanitärräume für die DB Regio. Doch formal gilt das Gebäude nach wie vor als Bahnhof – ein Grund für die lange Bauzeit.

Die Planung des Sanierung war schwierig

Welcher Entwurf umgesetzt werden sollte, stand nämlich schon vor knapp fünf Jahren fest. Allerdings stellte Architekt Frank Stürzl schnell fest, dass die Pläne des Gebäudes nutzlos waren, weil es „mehrmals etwas schlampig“ umgebaut worden war, wie er sagte. Als es vermessen war, reichte man die Unterlagen beim Bauamt der Stadt ein – doch dort seien sie falsch gewesen, wie Stürzl erklärt. Man musste umplanen, die Unterlagen bei der zuständigen Bundesbehörde einreichen, sich 19 mal mit Tochterfirmen der Bahn treffen. „Bei aller Freude am heutigen Tag, sage ich aus heutiger Sicht, dass wir so schnell keinen Bahnhof mehr umbauen werden.“

Dekan Gerhard Wolfermann und Stadtpfarrer Benjamin Beck segneten das Bahnhofsgebäude. „Die öffentliche Verwaltung ist ein Dienst an der Gemeinschaft und auch die Deutsche Bahn ist ja gewissermaßen ein Dienstleister“, sagte Wolfermann.

