14.12.2019

Nördlinger Fritz Steinmeier gestorben

Der Verlagskaufmann wurde 81 Jahre alt

Von Bernd Schied

Anfang dieser Woche ist der Nördlinger Verlagskaufmann und Schriftsetzermeister Fritz Steinmeier im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Helga und zwei Kinder.

Weit über die Grenzen Nördlingens hinaus haben sein Verlag und die Druckerei, die er bis 2004 führte, einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität sind eng mit dem Namen Steinmeier verbunden.

Nach der Schule absolvierte Fritz Steinmeier 1952 eine Lehre als Buchhändler und Verlagskaufmann bei der Buchhandlung Sommer. Es folgte eine Ausbildung als Schriftsetzer in der dem Betrieb angegliederten Druckerei. Daraufhin zog es ihn für eine Weile nach Stuttgart, bevor er 1961 wieder zur Firma Sommer nach Nördlingen zurückkam. Fortan arbeitete er dort als Betriebsleiter.

Nach der Hochzeit mit seiner Frau Helga übernahm er die Sommer’sche Druckerei, in die im Laufe der Zeit auch seine Frau einstieg. Die Anfänge bestanden aus kleineren Aufträgen, bis sich der gute Name in Branchenkreisen herumgesprochen hatte und die Anzahl der Kunden stetig zunahm.

Im Jahr 1967 vergrößerte Fritz Steinmeier das Unternehmen am Reutheweg. Zwei Hallen sind später noch hinzugekommen. Der Offset-Druck sorgte für weitere Produktionsausweitungen. Aus Liebhaberei gründete Steinmeier dann seinen Heimatverlag, in dem im Laufe der Zeit 160 regionale Werke von Rieser Autoren wie Michel Eberhardt, Albert Schlagbauer, Gerda Schupp-Schied oder Herbert Dettweiler erschienen sind. In Bildbänden fand der Maler Karl Schlierf seine Würdigung. Eng mit dem Namen Steinmeier sind von Anfang an auch die umfangreichen Dokumentationsbände der Rieser Kulturtage verbunden.

Für Weggefährten und Kunden war Fritz Steinmeier ein angenehmer und verlässlicher Mensch, mit dem man bestens zusammenarbeiten konnte. Durch seinen plötzlichen Tod wird Nördlingen und dem Ries eine weitere Unternehmerpersönlichkeit fehlen. (bs)

