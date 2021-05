Oettingen

Das Reithaus in Oettingen ist verkauft

Plus Das notgesicherte Gebäude in der Oettinger Altstadt hat den Besitzer gewechselt. Ein Stadtrat bezeichnet das als „Sechser im Lotto“, ein anderer äußert allerdings Kritik.

Von Verena Mörzl

Die Stadt Oettingen hat die Weichen dafür gestellt, dass ein weiterer baulicher Missstand in der Altstadt in absehbarer Zeit beseitigt werden könnte. Das Reithaus ist verkauft. Nach vielen Gesprächen ging das Grundstück vor Kurzem an einen neuen Besitzer über.

