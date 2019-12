Oettingen: Die Krone ist nicht das einzige Großprojekt

Plus Die Krone hat viel Zeit in Anspruch genommen. Dabei sind darüber hinaus einige andere Großvorhaben angestoßen worden

Die Stadt soll wachsen, bestehende Einrichtungen modernisiert oder sogar neu gebaut werden: Deshalb hat Oettingen 2019 nicht nur die Weichen für kommende Großbauprojekte gestellt, sondern bereits die ersten Bagger anrollen lassen. Zum Jahresende lassen wir das zurückliegende Jahr Revue passieren.

Das größte Projekt in den nächsten Jahren wird der Umbau (inklusive Neubau) des Hotels Krone. Die Stadt Oettingen hatte sich für ein landesweites Förderprogramm beworben und die Zusage für eine Förderung von fast zehn Millionen Euro bekommen. Die Bewerbung steckt in den Endzügen. Angrenzend an das Rathaus soll ein Premium-Hotel mit knapp 50 Zimmern entstehen. In einer Machbarkeitsstudie wurden zwei Varianten ausgearbeitet, der Stadtrat hat sich für die größere entschieden. Der Tenor: Die Förderkulisse sei einmalig.

Auch wenn die Diskussionen über die Krone in Oettingen viel Platz eingenommen haben und der Blick auf das alte Hotelgebäude ohne Gerüst bei den Oettingern endlich wieder für ein bisschen Frieden gesorgt hat – 2019 ist in Oettingen viel mehr geschehen.

Der Bau der Montessori-Schule ist weit forgeschritten

Spielplätze und Straßen wurden aufgewertet, am Buswendeplatz gibt es nun Wartebereiche für Fahrgäste. Die Bewohner des katholischen Kinderheims sind in das neue Gebäude gezogen, jetzt wird der Altbau angepackt. Der Bau der neuen Montessori-Schule ist ebenfalls schon weit fortgeschritten.

Viel Aufmerksamkeit galt außerdem der Sanierung des Freibads. Der Eingangsbereich wurde abgerissen, die Freibadbrücke rückgebaut. Auch die Umgestaltung auf dem Friedhof nimmt Gestalt an. Unter anderem wurde der Weg zum Gräberfeld errichtet. Eine interessante Großbaustelle ist außerdem der ökologische Ausbau des Augrabens. Der ursprüngliche Verlauf des Baches wurde abgeändert und ein zweiter ausgehoben. Und: Sogar am Gewerbegebiet Krebslache haben die Bagger schon Erde abgetragen.

Die Freibadbrücke ist weg – über die kalten Monate soll das Wörnitzfreibad in Oettingen saniert werden. Bild: Werner Rensing

Mit in die Planungen der Stadt aufgenommen wurde der „Wohn- und Gewerbepark Oettingen“ im sogenannten urbanen Gebiet. Die Grobplanung eines Bikeparks an der Bundesstraße 466, die energetische Sanierung des Feuerwehrhauses in Erlbach und die Sanierung der Dreifachturnhalle wurde ebenfalls angestoßen. Außerdem wird der katholische Kindergarten neu gebaut.

Im Zuge der Sanierung der B466 – statt der Kreuzungen wird es künftig zwei Kreisel geben – soll auch der Kanal hergerichtet werden. 2021 könnte nach jetzigem Stand mit dem Straßenbau begonnen werden.

Neubau für das AEG

Die Schulfamilie des Albrecht-Ernst-Gymnasiums hat eine Nachricht besonders freudig angenommen: Der Bauausschuss des Kreistags hat sich für die Verwirklichung der Variante zwei ausgesprochen und sie ohne Gegenstimme beschlossen. Die Sprecher aller Fraktionen waren sich darin einig, dass das pädagogische Konzept hervorragend sei und besser in einem solchen Neubau gelebt werden könne, wie ihn eben diese Variante vorschlägt. Diese Bauplanung sieht vor, dass neben dem ältesten Schultrakt auch der Gebäudeteil der Naturwissenschaften abgebrochen wird.

Auch personell gab es in Oettingen in diesem Jahr Erfolgreiches zu vermelden. Für ihren vorbildlichen Einsatz für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen hat Annemarie Leigart das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht bekommen. Im Herbst ist diese Auszeichnung dann auch Thomas Fink überreicht worden. Er habe sich in hohem Maße für den Brand- und Katastrophenschutz in Oettingen und den Stadtteilen eingesetzt.

Bei der Kommunalwahl 2020 hat Bürgermeisterin Petra Wagner (CSU/FWG) bis zum Redaktionsschluss dieser Beilage einen Mitstreiter im Rennen um das Bürgermeisteramt. Für die SPD tritt der junge Kandidat Thomas Heydecker an.

Neues zu entdecken gibt es seit diesem Jahr im Residenzschloss. Dort können Besucher ein neues Schlossmuseum, derzeit mit der Sonderausstellung „Hofgeschichten“, besichtigen.