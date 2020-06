17:25 Uhr

Oettingen: Drei Residenzkonzerte finden statt

Die geplante Open-Air-Veranstaltung findet unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen statt. Was gespielt wird.

Das Kuratorium Oettinger Residenzkonzerte e.V. wird das ursprünglich geplante Open-Air-Konzert unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen durchführen: Statt eines Orchesterkonzerts des Oettinger Bachorchesters wird wegen der gebotenen Abstandsregeln ein Oktett mit Oboe, zwei Hörnern und Streichquintett auftreten. Die Konzerte, die jeweils eine Stunde ohne Pause dauern werden, finden am Samstag, 4. Juli, um 18.00 Uhr und am Sonntag, 5. Juli, um 18.00 Uhr und um 20.00 Uhr statt. Es musizieren Flavia Klotz an der Oboe, Isabel Schmidt und Maria Wanner am Horn, das Streichquintett besteht aus Günter Simon und Roman Strößner, Violine, Bernd Simon, Viola, Harald Simon, Violoncello, und Günter Hampel, Kontrabass. Die acht Musiker, die seit vielen Jahren gemeinsam musizieren, spielen Unterhaltungsmusik von Wolfgang Amadeus Mozart.

Divertimento – diese Bezeichnung bedeutet im 18. Jahrhundert gefällige, unterhaltsame Ständchen, die von einem freudig gestimmten Publikum leicht erfasst werden konnten. Aufgeführt wurden sie im Freien oder in der Kammer, häufig zu einem festlichen Anlass, wie fürstliche oder akademische Feiern, aber auch private Hochzeiten oder Namenstage. Mozart komponierte als Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle eine ganze Reihe solcher Gelegenheitswerke für befreundete Familien.

Zwei seiner Divertimenti sind als „Lodronische Nachtmusiken“ bekannt: Das erste, KV 247 in F-Dur, entstand anlässlich des 38. Namenstages der Gräfin Antonia Lodron am 13. Juni 1776. Mit der Salzburger Adelsfamilie Lodron waren die Mozarts gut bekannt.

Das Divertimento D-Dur KV 251 entstand nur einen Monat später, im Juli 1776, wahrscheinlich zum 25. Namenstag Mozarts Schwester Maria Anna, die nach ihrem Rufnamen heute nur als „Nannerl“ bekannt ist, daher der Beiname „Nannerl-Septett“. Die kammermusikalische Besetzung für sieben Instrumente – Oboe, zwei Hörner und Streicher – trägt hier durchaus orchestrale Züge. Die Besetzung kombiniert die Instrumente des süddeutschen Divertimentos, Hörner und Streicher, mit einer solistischen Oboe – zweifellos eine Referenz vor dem zur Namenstagsfeier eingeladenen Solooboisten der Hofkapelle. PM

Karten zu den drei Open-Air-Konzerten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Information Oettingen unter Telefon 09082/70952. Bei schlechtem Wetter entfallen die Konzerte ersatzlos. Es wird gebeten, beim Betreten und Verlassen des Residenzhofs einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.

