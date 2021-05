Feuerwehr löscht Kabelbrand an Solaranlage in Oettingen

Zwei kleine Feuer brechen an einem Solarfeld in Oettingen aus. Eine Frau bemerkt den Brand und verständigt die Feuerwehr.

An einem Solarfeld in Oettingen ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine 32-Jährige am Dienstagnachmittag zwei kleine Feuer bei dem Solarfeld an der Munninger Straße.

Technischer Defekt könnte Brand in Oettingen ausgelöst haben

Die Freiwillige Feuerwehr Oettingen rückte mit rund zehn Mann aus und löschten den Kabelbrand. Vermutet wird, so die Polizei, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (pm)

