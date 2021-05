Oettingen/Nördlingen

Friseurin aus Oettingen sagt: „Es geht mich nichts an, ob ein Kunde geimpft ist.“

Plus Negatives Testergebnis oder eine vollständige Impfung – Eine Friseurin in Oettingen empfindet den Blick ins Impfbuch als Einblick in die Privatsphäre der Kunden.

Von Lisa Gilz

Im März standen an einem Nördlinger Barber-Shop Männer in einer langen Schlange an. Friseurtermine wurde zum Teil mehrere Wochen im Voraus gemacht, denn der Andrang war groß. Seit dem 24. April bleiben die Terminbücher der Friseursalons allerdings weitestgehend leer. Die Friseure dürfen offen bleiben, doch ist ein negativer Corona-Test oder eine Vollimpfung der Kunden erforderlich, solange der Inzidenzwert in einem Landkreis über 100 liegt. Einblick in das Impfbuch eines Kunden zu bekommen, heißt nicht jeder Friseur gut.

