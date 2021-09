Oettinger Firma Taglieber beteiligt sich an Klima-Aktionstag

Plus Auf dem Gelände des Unternehmens Taglieber fand der erste Deutsche Klimaschutztag statt.

„Mit Holz bauen und das Klima schützen“ lautete das Motto des 1. Deutschen Klimaschutztags, zu dem die Oettinger Firma Taglieber Holzbau am Sonntag auf das Firmengelände eingeladen hatte. Den Klimaschutztag hatte der Deutsche Holzfertigbau-Verband ins Leben gerufen, dessen Präsident Geschäftsführer Erwin Taglieber ist; an dem bundesweiten Aktionstag beteiligten sich rund 300 Mitgliedsunternehmen.