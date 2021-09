Oettingen

vor 11 Min.

Rieser Kulturpreis: Rund 70.000 Jahre alten Faustkeil aufgespürt

Plus In Oettingen ist der Rieser Kulturpreis an Werner Paa und Franz Krippner verliehen worden. Mit dieser Entscheidung verfolgt der Verein Rieser Kulturtage ein bestimmtes Ziel.

Von Martina Bachmann

Einmal, so erinnert sich Werner Paa mit einem Schmunzeln, habe ihm ein Landwirt einen Sack Kartoffeln mitgegeben. Damit er endlich mal etwas „Gescheites“ mit nach Hause bringe, von all den Stunden auf den Äckern. Und es waren wahrlich sehr viele Stunden, die der Oettinger dort verbracht hat, die Augen meist aufmerksam zu Boden gerichtet, auf der Suche nach Spuren der Vorfahren. Viele hundert Zeugnisse der Vergangenheit hat Paa bei seinen Felderbegehungen gefunden. Für sein Engagement ist er am Samstagabend mit dem Rieser Kulturpreis ausgezeichnet worden. Paa war allerdings nicht der einzige Preisträger an diesem Abend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen