Unbekannte kokeln Schulfassade in Oettingen an

An einer Schule in Oettingen ist eine Fassade beschädigt worden. Die Polizei vermutet Zündeleien von Jugendlichen.

Unbekannte haben am Sonntag eine Schulfassade in Oettingen beschädigt. Die Polizei vermutet, dass gegen 18.15 Uhr vermutlich Jugendliche mit Spraydosen und Papiertaschentüchern an der Volksschule in Oettingen gezündelt haben.

Dadurch wurde die Außenisolierung der Fassade beschädigt, sodass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu den Tätern unter Telefon 09081/29560. (pm)

