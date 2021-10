Wo soll der Sternenweg in Oettingen hin?

Plus In Oettingen ist für den Sternenweg nicht nur die Badeinsel im Gespräch. Die hätte aber als Standort einen großen Vorteil.

Für den geplanten „Sternenweg“ in Oettingen hat der Gründer der Sternwarte, Ernst Christ, erste Entwürfe ausgearbeitet. Anja Friedel von der Tourist-Info stellte diese im Kulturausschuss des Stadtrates stichpunktartig vor. Grundsätzlich wurde das Vorhaben begrüßt. Kontroverse Ansichten gab es allerdings über den Standort.