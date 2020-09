vor 17 Min.

Oettinger Bauausschuss trifft sich zu Sondersitzung für die Krone

Der Rückbau des Oettinger Hotels Krone ist abgeschlossen. Am 8. Oktober will der Bauausschuss Grundsatzentscheidungen zu dem Projekt treffen.

Der nichtstatische Rückbau des Oettinger Hotels Krone ist abgeschlossen. Bürgermeister Thomas Heydecker informierte den Bauausschuss in der Sitzung am Donnerstag, dass für den 8. Oktober eine außerordentliche Stadtratssitzung zur Klärung offener Punkte und Grundsatzentscheidungen für die Krone geplant sei.

Anschließend informierte Heydecker noch, dass das öffentliche WC an der Stadtmauer am Saubrunnen geschlossen werde. In der Sondersitzung am 8. Oktober soll ein neuer Standort gefunden werden. VMÖ

