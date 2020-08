13:44 Uhr

Oettinger wollen einen Dorfladen

Sichtlich zufrieden waren (von links) Sarah Eberhardt, Andreas Eigenmann, Markus Mayer, Bürgermeister Thomas Heydecker und Sabine Koloska nach der gelungenen Veranstaltung für einen Dorfladen in der Oettinger Nordstadt.

Plus Überwältigende Zustimmung für Heydecker-Projekt im Norden der Stadt. Das gewünschte Stimmungsbild fällt damit eindeutig aus.

Von Peter Tippl

Phänomenale Zustimmung für einen Dorfladen im Bereich der Oettinger Nordstadt: Bei einer Informationsveranstaltung in der Aula der Grund- und Mittelschule votierten rund 90 Prozent der anwesenden Bürgerinnen und Bürger für eine derartige Einrichtung. Bürgermeister Thomas Heydecker hatte sich „ein Stimmungsbild der Bevölkerung“ für die weitere Vorgehensweise gewünscht. Mit dem klaren Votum stehe weiteren Überlegungen und Planungen nichts im Wege, so Heydecker.

Mit knapp 100 Gästen erhielt die Informationsveranstaltung für einen Bürgerladen bei heißen Temperaturen ungewöhnlich guten Zuspruch. Umso erfreulicher für den neuen Oettinger Bürgermeister, dessen erklärte Zielsetzung ein Stimmungsbild und Bürgervotum für oder gegen einen Dorfladen in Zentrumsnähe war. Im südlichen Bereich der Residenzstadt sei mit den Einkaufsmärkten eine gute Versorgung gewährleistet, erklärte Heydecker zu Beginn, die Nordstadt und Zentrumsnähe habe aber nach Schließung der Bäckerei am Orgelhof eine Nahversorgung verloren. Drei Komponenten – soziale Ausrichtung, Nachhaltigkeit und Regionalität – seien für Heydecker entscheidend für den Erfolg eines Dorfladens. Und der Standort, den er am Orgelhof favorisiere.

Die hohen Umsatzzahlen der ehemaligen Bäckerei sprechen ebenfalls dafür, ergänzte Markus Mayer als Investor der Immobilie. Nach dem Bebauungsplan sei ein zweites Stockwerk für das Gebäude vorgesehen, in dem er 14 barrierefreie Wohnungen platzieren will. Das Dach des Gebäudes müsse sowieso erneuert werden. Für das Erdgeschoss habe er bereits Nutzungsinteressenten, liebäugle aber mit der Idee des Bürgermeisters für einen Dorfladen. Etwa 400 Quadratmeter stünden zur Verfügung. Dieser solle sozialer Treffpunkt mit Café und Bäckerei sein, dazu Lebensmittel des täglichen Bedarfs.

Laut Sabine Koloska, städtische Ansprechpartnerin für das Projekt, kennzeichnen Regionalität, Identität und sozialer Treffpunkt die Dorfläden, haben eine eigene Atmosphäre und garantieren Grundversorgung. Im Landkreis Donau-Ries werden zehn Dorfläden geführt, einer davon in Wolferstadt, für den Andreas Eigenmann die 25-jährige Geschichte nachzeichnete. Impuls war die Schließung des örtlichen Ladens, Gemeinde und Ehrenamtliche übernahmen Verantwortung. Das Startkapital wurde durch Anteile gesichert. Aktuell betreuen 17 Personen in Teilzeit den Laden, der laut Eigenmann nie Defizit erwirtschaftet habe.

Das Konzept eines Unverpackt-Ladens erläuterte Sarah Eberhardt aus Nördlingen. Umweltfreundlich, kurze Transportwege, kleine Mengen und ein positives Einkaufsgefühl seien die Vorteile des vor drei Jahren gegründeten Ladens. Viele Einkaufsabläufe spielen sich ein, wie das Mitbringen von Glasflaschen, und die Kunden kauften und handelten bewusster.

In der Diskussion wurde die Vermeidung von Konkurrenz zu Hofläden angesprochen, die laut Bürgermeister Heydecker durch Vermarktung dessen Produkte im Dorfladen vermieden wird. Vorsichtig agierte der Bürgermeister mit Zahlen. Er schätze, dass etwa 1000 Anteile zu je 200 Euro als Startkapital notwendig seien. Auch eine Zeitschiene sei noch nicht absehbar.

Heydeckers Intention für die Veranstaltung war das Einholen eines Stimmungsbilds. Bei einer spontanen Abstimmung votierten etwa 90 Prozent der Anwesenden für die Weiterverfolgung der Idee. Nach der Sommerpause wird im kommunalen Mitteilungsblatt zur Mitwirkung in einem Arbeitskreis aufgerufen. Viele engagierte Mitwirkende garantieren den Erfolg, warf zweiter Bürgermeister Markus Eisenbarth aus der Versammlung ein.