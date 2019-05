01.06.2019

Offene Linke kritisiert Abkehr vom Almarin

Beteiligung sei Beitrag für Sozialpartnerschaft

Die Aussage von Politikern der Bundesebene bis hin zum Gemeinderat, so formuliert es die Offene Linke Ries in einer Mitteilung, soll lauten: „Wir sind für die Bürger da.“ Ob das wahr sei, will die Gruppierung weiter wissen, „oder ist das nur ein Lippenbekenntnis?“

Als Letzteres gelte demnach „das Trauerspiel um die Wiedereröffnung des Almarins in Mönchsdeggingen“. Es sei sicher, dass der Betrieb des Hallenbades ein „Draufzahlgeschäft“ wäre, das sei aber vertretbar. Schwimmunterricht in den Schulen, Sportmöglichkeiten für Menschen jeden Alters und aller Gesellschaftsschichten, ausspannen vom Alltagsstress. In der Mitteilung heißt es weiter, ob all das „in dieser wohlhabenden Gegend am Geld scheitern“ soll? Die Verantwortlichen in den Gemeinden würden im vorauseilenden Gehorsam vor der neoliberalen „Schwarzen Null“ sogar die Mitarbeit in einem Ausschuss ablehnen, der die Möglichkeiten einer Wiedereröffnung eruieren soll.

Ein Engagement für das Hallenbad stände den glänzend dastehenden Betrieben im Ries gut an, meint die Offene Linke. „Zum einen wären Ausgaben für diesen Zweck sicher steuerlich absetzbar. Zum anderen könnten die Firmen ihren Mitarbeitern etwas von eben diesen Mitarbeitern geschaffenen Mehrwert zurückgeben, der in den Ertrag – sprich Gewinn – fließt“, schreibt die Offene Linke außerdem und sieht eine Beteiligung als kleinen Beitrag zur Sozialpartnerschaft. So könnte gesellschaftliches Miteinander aussehen. (pm)

