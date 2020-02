vor 1 Min.

Orkantief "Sabine" im Donau-Ries: Schulen bleiben geschlossen

Für den Landkreis Donau-Ries wurde eine Unwetterwarnung ausgegeben. Grund dafür ist das Sturmtief "Sabine". Die Feuerwehren sind vorbereitet.

Von Philipp Wehrmann

Die Schulen bleiben am Montag im Landkreis Donau-Ries wegen des Sturmtiefs "Sabine" geschlossen. Das bestätigte Landrat Stefan Rößle unserer Redaktion am Sonntagabend. Die Staatsregierung sei informiert worden. Nachdem alle anderen schwäbischen Landkreise den Schulausfall bereits verkündet hatten, habe sich der Kreis Donau-Ries angeschlossen. Der Katastrophenschutz am Landratsamt sei in Alarmbereitschaft. "Sollte im Laufe der Nacht größerer Koordinierungsbedarf entstehen, wird die entsprechende Stelle besetzt sein", sagte er. Man rechne mit einer Häufung von Schadensereignissen in der zweiten Nachthälfte.

An Grund- und Mittelschulen im Donau-Ries würden Kinder betreut, falls Eltern kurzfristig keine Betreuung organisieren könnten, hieß es vom Landratsamt. Der Behörde liegen keine Informationen darüber vor, ob Kindergärten geschlossen bleiben. Schulbusse werden regulär fahren, soweit das Wetter es zulässt.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Amtliche Unwetterwarnung vor Orkanartigen Böen auch für den Landkreis Donau-Ries ausgegeben. Am späten Nachmittag hieß es, die Warnung gelte für Montagnacht ab 2 Uhr bis 15 Uhr. (Stand: 16.30 Uhr)

Warnung vor orkanartigen Böen im Landkreis Donau-Ries

Der Wetterdienst rechnet mit orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 115 Stundenkilometern. Er warnt vor Gefahren: Es könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Es müsse vor auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände geachtet werden. Fenster und Türen sollten geschlossen werden, Gegenstände im Freien gesichert werden. Besonders von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen sollte Abstand gehalten werden, generell rät der Wetterdienst davon ab, sich im Freien aufzuhalten.

Feuerwehren im Kreis Donau-Ries sind einsatzbereit

Kreisbrandrat Rudolf Mieling sagte auf Anfrage unserer Redaktion: "Die Feuerwehren im Landkreis sind einsatzbereit." Auch einzelne Wehren hätten sich bereits bei ihm erkundigt. Man warte nun auf weitere Ereignisse und Informationen von der Einsatzleitstelle in Augsburg.

Auch von der Polizeiinspektion Nördlingen hieß es am späten Nachmittag auf Anfrage, man richte sich auf ein erhöhtes Einsatzaufkommen ein.

Mehr zum Orkantief "Sabine" in Deutschland und der Region lesen Sie in unserem Live-Blog zum Sturm.

