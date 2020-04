09:48 Uhr

Patient stirbt nach Coronainfektion in Nördlinger Klinik

Der Mann hatte auf eine maschinelle Beatmung verzichtet. Es ist nicht der einzige Fall im Landkreis Donau-Ries.

Im Stiftungskrankenhaus in Nördlingen ist am Dienstagabend ein Mann gestorben, der an Covid-19 erkrankt war. Dies gab Landrat Stefan Rößle bei einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt. Bei dem Gestorbenen handle es sich um eine ältere Person. Der Mann habe auf eigenen Wunsch nicht maschinell beatmet werden wollen.

Dies war auch bei zwei anderen infizierten Patienten der Fall gewesen, die am Samstag in der Klinik in Donauwörth starben. Sie kamen wie gemeldet aus Donauwörth und aus dem Lechgebiet.

Beide hatten Vorerkrankungen und hatten ebenfalls auf intensivmedizinische Maßnahmen verzichtet. RN

