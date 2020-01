21.01.2020

„Pension Hollywood“ auf der Bühne

Theater in Unterschneidheim

Es darf wieder gelacht werden am 31. Januar, 1. Februar und dieses Jahr sogar am 2. Februar in der Turnhalle in Unterschneidheim. Die Aufführungen der Theatergruppe der Maibaumfreunde Unterschneidheim garantieren einen gemütlichen und unterhaltsamen Abend. „Pension Hollywood“ ist der Titel der filmreifen Komödie, die auf dem Programm steht.

Die zehn Akteure der „Bühnenhocker Schnoida“ geben drei Akte zum Besten. Unterstützung für das Bühnenbild kommt vom Regionalmarkt Bengelmann, der Kreissparkasse Ostalb und Holzbau Thorwart. Die Aufführungen beginnen am Freitag und Samstag jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Am Sonntag beginnt die Aufführung bereits um 14.30 Uhr, Einlass ist um 13.30 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Karten gibt es im Vorverkauf beim Regionalmarkt Bengelmann in Unterschneidheim oder an der Abendkasse.

