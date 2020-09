13:07 Uhr

Pfarrer nach Brand bei Nördlinger Kirche: "Wir hatten viele Schutzengel im Einsatz"

Spur der Verwüstung: Vermutlich hat ein defekter Boiler einen Schwelbrand in einer Wohnung des Nördlinger Pfarramts ausgelöst.

Plus Eine Pfarrhaus-Wohnung wird bei dem Brand in der Nacht auf Freitag verwüstet. Was die Ursache des Feuers sein könnte.

Von David Holzapfel

Im katholischen Pfarramt St. Salvator ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Schwelbrand gekommen. Das kleine Appartement sei nach dem Brand nicht mehr zu gebrauchen, wie Pfarrer Benjamin Beck auf Nachfrage unserer Redaktion betont. Trotz des entstandenen Schadens sagt er: „Wir hatten wohl viel Glück, oder besser: viele Schutzengel im Einsatz.“

Ersten Angaben des Pfarramtes zufolge soll der technischer Defekt eines Boilers Auslöser des Feuers gewesen sein. Am Freitagmorgen steht Beck in der Mitte des Raumes und deutet auf den Boden. Das Holzparkett und die Wände sind mit Ruß bedeckt, der Geruch kalten Rauches liegt in der Luft. Im Bad sieht es nicht besser aus, die Toilette ist zerstört, der mutmaßlich defekte Boiler liegt verkohlt auf dem Boden.

Pfarrhaus-Wohnung war gerade erst renoviert worden

Das Geräts sei gerade erst frisch montiert worden, sagt Beck. Glücklicherweise seien bereits kurz nach dem technischen Defekt die Sicherungen herausgesprungen, sodass der Brand sich nicht habe ausbreiten können.

Für die Pfarrgemeinde besonders ärgerlich: Die Wohnung war gerade erst für 20000 bis 30000 Euro renoviert worden. Denn eigentlich hätte am Freitag auch ein neuer Pastoralpraktikant in das Appartement einziehen sollen. „Er wird nun wahrscheinlich vorerst in einem Gästezimmer des Pfarrhauses wohnen, bis der Schaden beseitigt ist“, sagt Beck.

Nördlinger Pfarrer Beck: "Nicht vorstellen, was alles hätte passieren können"

Er selbst und Kaplan Thomas Schmid hätten in der Nacht zum Freitag im Pfarramt geschlafen. „Ich will mir gar nicht vorstellen, was alles hätte passieren können“, betont der Pfarrer. Viele Böden, Treppen und Wandverkleidungen im Pfarrgebäude sind aus Holz, ein Feuer hätte schnell auf weitere Zimmer übergreifen können.

Da der Schwelbrand noch in der Nacht von selbst erloschen war, musste die Nördlinger Feuerwehr nicht zu einem Einsatz ausrücken, wie Marco Kurz, Kommandant der Nördlinger Feuerwehr, auf Anfrage unserer Redaktion sagt. Am Freitagmorgen hätten er und seine Kollegen die Wohnung schließlich inspiziert, im Bad ausgetretenes Wasser abgesaugt und mit einer Wärmebildkamera nach möglichen versteckten Brandherden gesucht.

Das Pfarramt hat derweil eine Anzeige auf Schadensersatz erstellt und die Schäden in der Wohnung dokumentiert.

