Pflaumloch

11:56 Uhr

Am neuen Heim arbeiteten die Pflaumlocher Feuerwehrler mit

Plus In Pflaumloch ist das neue Feuerwehr- und Bauhofgebäude eingeweiht worden. Dank der großen Eigenleistung der Feuerwehrleute konnte ein sechsstelliger Betrag eingespart werden.

Von Bernd Schied

In der Gemeinde Riesbürg ist mit der offiziellen Einweihung des neuen Feuerwehr- und Bauhofgebäudes in Pflaumloch ein weiteres Infrastrukturprojekt seiner Bestimmung übergeben worden. Der Neubau sei notwendig geworden, weil die bisherigen Standorte der beiden Einrichtungen nicht mehr zeitgemäß und platzmäßig beengt gewesen seien, betonte Bürgermeister Willibald Freihart. Er hob insbesondere die Eigenleistungen der Feuerwehrkameraden und das große Engagement der Bauhofmitarbeiter mit Bauhofleiter Kurt Götz an der Spitze hervor.

