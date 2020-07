vor 31 Min.

Polizei findet vermisste sechsjährige Radfahrerin bei Möttingen

Eine Mutter meldet am Donnerstagnachmittag ihre sechsjährige Tochter bei der Polizei in Nördlingen als vermisst.

Eine 35-jährige Mutter hat am Donnerstagnachmittag ihre sechsjährige Tochter bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen zuletzt beim Kriegerbrunnen im Stadtgebiet in Nördlingen gesehen und war dann plötzlich verschwunden. Während der Suchmaßnahmen der Polizei Nördlingen, riefen Bekannte der Mutter an und teilten mit, dass das Mädchen in Möttingen, in der Nähe vom Wohnort, aufgegriffen wurde.

Die Sechsjährige war offensichtlich ganz allein mit ihrem Fahrrad von Nördlingen nach Möttingen geradelt. Die Mutter konnte ihre Tochter wieder unverletzt in ihre Obhut nehmen, teilt die Polizei mit. (pm)

