vor 2 Min.

Polizei stellt Raser in Nördlingen

Die Polizei in Nördlingen hat mehrere Personen kontrolliert.

Der junge Mann fährt so schnell, dass das Fahrzeugheck ausbricht. Was ihm nun droht.

In Nördlingen hat die Polizei am Donnerstag einen jungen Autofahrer angehalten. Wie die Beamten berichten, ging bei ihnen abends eine Mitteilung ein, dass im Anton-Jaumann-Park wieder Raser unterwegs seien. Bei Eintreffen der Streifen wurden mehrere Personen kontrolliert. Ein 21-jähriger Autofahrer raste so schnell von der Kontrollstelle weg, dass das Fahrzeugheck ausbrach. Er konnte kurze Zeit später angehalten werden und erhält nun ein Bußgeld. RN

