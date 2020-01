vor 24 Min.

Protest: Landwirte stellen Traktoren an Kreisverkehr auf

Bei einer Protestaktion im Dezember wurde der Verkehr an der Wemdinger Unterführung lahmgelegt. In Kronhof soll das nicht passieren.

Landwirte aus dem Landkreis veranstalten eine Aktion an einem Kreisverkehr. Man wolle auf die Situation der Bauern aufmerksam machen, betont der Veranstalter. Was dort geplant ist.

Gemeinsam am Feuer stehen, Würstchen essen, Punsch und Glühwein trinken, miteinander ins Gespräch kommen – so stellt sich Harald Handschiegel eine Protestaktion von Landwirten am heutigen Samstag vor, die so gar nicht nach Protest klingt. „Wir wollen, dass es keine Einschränkungen für die Bevölkerung gibt“, sagt der Landwirt aus Laub, der die Veranstaltung angemeldet hat.

Man wolle auf die Themen aufmerksam machen, die für die Landwirte derzeit akut seien, schildert er. So die Düngeverordnung, die viele Landwirte vor Probleme stelle. Die Verordnung regelt die Ausfuhr von Gülle. Hintergrund einer strengeren Regelung ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Das besagt, dass Deutschland gegen die Nitrat-Richtlinie verstoßen hat. Die bisherigen Maßnahmen reichen nach Ansicht der EU-Kommission nicht aus, der Bundesrepublik drohen Strafzahlungen.

Die Landwirte wollen, dass Produkte aus der Region gekauft werden

Doch das ist nicht der einzige Punkt, auf den die Bauern aufmerksam machen möchten. Es geht ihnen auch um den Kauf regionaler Produkte. „Wir müssen schauen, dass unsere eigenen Produkte in den nächsten Jahren von der Gesellschaft angenommen werden“, sagt Handschiegel. Beim Einkaufen solle man darauf achten, wo die Produkte herkommen. Auch in der Region gebe es gutes Fleisch, es müssten nicht immer argentische Steaks sein.

Die Versammlung ist für den Kreisverkehr bei Kronhof angemeldet. Der Ortsteil der Gemeinde Polsingen liegt von Wechingen kommend hinter Laub. Am Kreisverkehr sollen mehrere Traktoren stehen, der Verkehr soll aber nicht blockiert werden. Es soll ein Mahnfeuer in einer Feuerschale brennen, zudem gibt es einen Ladewagen. An dem werden laut dem 52-Jährigen mehrere Tafeln angebracht, auf die die Landwirte schreiben wollen, was sie bewegt.

Die Polizei erwartet keine Einschränkungen

Der Wagen soll für acht Tage am Kreisverkehr stehen bleiben. Der Landwirt sagt, dass die Aktion sowohl vom Bayerischen Bauernverband (BBV) als auch von der Bewegung „Land schafft Verbindung“ unterstützt werde. Letztere haben verschiedene Aktionen initiiert. Ende Dezember fuhren Traktorfahrer langsam im Kreisverkehr an der Wemdinger Unterführung und legten so den Verkehr lahm. Auch beim Besuch des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann in Möttingen gab es Proteste.

Etwa 50 Landwirte aus dem Landkreis, von Wechingen über Wemding, und sogar aus Franken kämen zu der Versammlung. Das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen bestätigt die Anmeldung der Versammlung, Traktoren sollen aufgestellt und ein Mahnfeuer angezündet werden. Matthias Kögel, zweiter Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Treuchtlingen, sagt, dass er keine Einschränkungen für den Verkehr erwarte.

