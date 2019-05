16:30 Uhr

Protest gegen Online-Handel: Nördlingen soll keine Geisterstadt werden

In Nördlingen sind die Schaufenster mit Packpapier verhüllt. Der Grund: Ein Protest-Signal gegen den Online-Handel. Don Travis und seine Frau sind aus New York zu Gast in Nördlingen und sind beeindruckt von der Aktion. Das Problem der Online-Riesen kennen auch sie aus Amerika.

So reagieren Passanten auf die mit Packpapier verhüllten Schaufenster in der Nördlinger Innenstadt.

Von Verena Mörzl

Wie würde Nördlingen wohl als Geisterstadt aussehen, wenn weitere Läden schließen und damit immer weniger Menschen in die Altstadt kämen? Zwischen Daniel, Schranne und Löpsinger Straße gingen die Rieser dann an tristen Schaufenstern vorbei. Eine Stadt, ohne Leben, schlicht unattraktiv. Einzelhändler in Nördlingen wollen derzeit genau vor solch einer toten Einkaufsstadt warnen.

Packpapier-Aktion in Nördlingen: Verhüllte Schaufenster sollen wachrütteln

Wie berichtet, soll die Packpapier-Aktion des Nördlinger Stadtmarketing-Vereins die Menschen vor Ort wachrütteln. Viele Geschäfte in der Nördlinger Innenstadt sind seit Freitag mit Packpapier verhüllt, um die Folgen des Online-Handelns zu verdeutlichen. An der Aktion beteiligen sich nicht nur Mode-Geschäfte, sondern auch Apotheken, Metzger oder Spielwaren-Läden.

Ein Paar spaziert nicht gehetzt an der Schranne vorbei und hält vor den verhüllten Schaufenstern des Müller-Marktes. Nicht alle, aber doch einige der Scheiben sind beige verkleidet, im Erdgeschoss und im ersten Stock. Auf einem Schild im Fenster steht: „’Online shoppen ist sooo schön?’ Eine tote Einkaufsstadt auch???“ Die Nachricht ist klar. Das Paar kommt aus Amerika und kennt die Folgen der Online-Riesen. „Wir haben in New York das selbe Problem. Die kleinen Geschäfte müssen wegen Amazon schließen“, sagt Don Travis. Eine Aktion wie die in Nördlingen habe er bisher noch nie gesehen. Er wolle die verhüllten Schaufenster abfotografieren, um sie seinen Bekannten in den USA zu zeigen und verrät, dass er seinen Teil für den bayerischen Einzelhandel beigetragen habe: Das Paar reist mit viel Übergepäck nach Hause.

Viele Geschäfte schließen sich der Aktion an

Eine Straße weiter, zwischen den verhüllten Scheiben von Optik Binder und der Raiffeisenbank, stöbert eine junge Munzingerin auf der Suche nach einem Geschenk in Büchern. Sie sagt, die Aktion sei wichtig, weil es schade wäre, wenn in Nördlingen noch mehr Geschäfte schließen müssten. Sie selbst kaufe nur dann etwas ein, wenn sie etwas braucht. Oder wie im gestrigen Fall, wenn sie auf der Suche nach einem Geschenk ist. Für sie sei nachhaltiges Konsumieren sehr wichtig.

Vor dem Spielwaren-Geschäft Möhnle schreibt Einzelhandelskauffrau Cindy Volk mit einem dicken Edding auf das braune Packpapier: „Vom Aussterben bedroht: Der Einzelhandel.“ Darunter ist die Internetseite des Ladens notiert. „Wenn schon online, dann bei uns“, sagt sie und vertritt damit die Meinung von Chef Jürgen Möhnle. Immer mehr Kunden legten Wert auf einen Internet-Auftritt und das werde angenommen. Er will deswegen bei der Aktion auch darauf aufmerksam machen, dass es die Waren einiger regionalen Geschäfte im Internet verkauft werden.

