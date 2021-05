RN-Serie: Alte Obstsorten

06:00 Uhr

Wird diese alte Apfelsorte aussterben?

Plus Den Kugelapfelbaum gibt es nur noch selten im Donau-Ries. Die Frucht eignet sich hervorragend zum Backen.

Von Ralf Hermann Melber

Wenn man in Nordschwaben den Kugelapfel sucht, wird man noch in unserem Landkreis fündig. Was für eine alte Sorte ist das?

Themen folgen