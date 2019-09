vor 57 Min.

Rangelei endet vor Gericht

In einem Rieser Dorf eskalierte ein Streit

Manchmal werden Vorgänge, die kaum der Rede wert sind, aktenkundig, weil sie unnötig eskalieren. So geschehen im März diesen Jahres in einem Rieser Dorf: Ein 61 Jahre alter Mann wollte mit den Hunden Gassi gehen; doch eines der jungen Tiere folgte nicht so recht. Da wurde der Mann laut, warf wohl auch eine Leine nach dem Tier. Die 58-jährige Ehefrau ging zu dem Mann, wollte ihn zur Räson bringen, da stieß er sie von sich weg. Ein 57 Jahre alter Mitbewohner des Hauses kam dazu, stand hinter dem anderen Mann und deutete den Stoß als Misshandlung der Frau.

Er hielt den Mann von hinten fest, der Festgehaltene beschimpfte den Angreifer, riss ihn mit sich zu Boden, zappelte und schlug um sich, versetzte dabei dem Kontrahenten unabsichtlich einige blutige Schrammen im Gesicht, was dieser zunächst gar nicht merkte. Der Sohn des Ehepaares rief die Polizei; bei den Beamten erstattete der 57-Jährige Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Das Ehepaar und der Angreifer interpretierten die Einzelheiten zum Teil etwas unterschiedlich– „Es war alles so wirr“, brachte es die Frau auf den Punkt. Die Beleidigung räumte der Angeklagte ein, doch sein Rechtsanwalt Heiko Loder plädierte dafür, die Schläge nicht als Körperverletzung zu werten, sondern als Gegenwehr straffrei zu belassen. Richterin Katrin Wegele sah das anders: „Es waren zwar keine gezielten Faustschläge, wie es in der Anklageschrift steht, aber indem der Angeklagte wild um sich schlug, nahm er billigend in Kauf, jemanden zu verletzen.“ Die Richterin blieb um die Hälfte unter der Forderung von Staatsanwältin Irene Klass, die 140 Tagessätze à zehn Euro Geldstrafe gefordert hatte, verhängte also 700 Euro Geldstrafe. (hum)

Themen folgen