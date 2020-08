vor 51 Min.

Rasantes Finale im „Zwingerclub“

Burlesque-Show zum dritten Mal im Ries

Am kommenden Samstag, 8. August, findet das große Finale der Veranstaltungsreihe „Zwingerclub – Biergarten mit Kunst, Kultur und Unterhaltung“ der Fladen-Piraten statt. Mit tatkräftiger Unterstützung des Vereins Alt Nördlingen (VAN) geht es heiß her bei der „Cabaret Burlesque Revue“ in der Alten Bastei.

Burlesque – das ist die Kunst des Unterhaltungstheaters im Stil der goldenen 20er-Jahre. Die drei Damen des Ensembles Tits & Jazz bieten zwei Stunden Unterhaltung mit Musik und Frivolitäten. Dabei zelebrieren sie Schönheit, positives Körperbewusstsein und Humor, vereint in einer rasanten Show mit atemberaubendem Live-Gesang, Tanz und angedeutetem Striptease. Nachdem Tits & Jazz bereits zwei Mal vor ausverkauftem Haus im Ries spielten und dabei Besucher wie Lokalpresse gleichermaßen verzückten, gibt das Trio ein Best-Of der bisherigen Programme in der Freilichtbühne Nördlingen zum Besten.

Das Trio sorgt für weiche Knie bei Männern und Frauen

Burlesque Chansonette Miss Elsie Marley (München) präsentiert frivole Anekdoten und stimmgewaltige Chansons. Mit von der Partie sind die Burlesque-Beauties Bana Banana ( Berlin), die heißblütige andalusische Powerfrau, und Lotti Lieblich (beide Berlin), die zarteste Versuchung, immer umgeben vom Glamour vergangener Zeiten. Die drei Damen singen und tanzen als Solo-Performance, spannendes Duett oder aufregende Dreier-Combo, und sorgen mit ihren verführerischen Darbietungen für weiche Knie bei Männern und Frauen gleichermaßen. Nebenbei massieren sie sanft die Lachmuskeln des Publikums.

Karten sind erhältlich bei Bücher Lehmann, Spiel- und Schreibwaren Bork und bei den Rieser Nachrichten. Für die Abendkasse steht zusätzliches ein kleines Kartenkontingent zur Verfügung. Bei Sonnenschein wird die Schlecht-Wetter-Alternative (Sommerhalle im Ochsenzwinger) für eine Live-Videoübertragung genutzt. Der Eintritt ist hier ermäßigt.

Es empfiehlt sich rechtzeitig zu erscheinen, denn die Sitzplätze werden gemäß Eintreffen in Gruppen zugewiesen. Die Abfertigung verlangt etwas Geduld. Für das leibliche Wohl ist im angrenzenden Biergarten im Ochsenzwinger gesorgt.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. (pm)

