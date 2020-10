11:21 Uhr

Razzia in Asylunterkunft in Nördlingen

In einer Asylunterkunft in Nördlingen hat es am Dienstag eine Razzia gegeben. (Archivfoto)

Exklusiv Mit Unterstützung eines Einsatzzuges aus Augsburg hat die Nördlinger Polizei am Dienstagmorgen eine Razzia durchgeführt.

Von Verena Mörzl

In der Asylunterkunft am Hohen Weg in Nördlingen hat es am Dienstagmorgen eine Drogenrazzia gegeben. Wie Nördlingens Polizeichef Walter Beck auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Durchsuchungsbeschlüsse in drei Zimmern erwirkt.

Die Nördlinger Polizei hatte wegen mehrerer Verstöße im Umfeld der Flüchtlingsunterkunft den begründeten Verdacht, dass mit Rauschgift gehandelt werde. Ein Einsatzzug der Bereitschaftspolizei in Augsburg und Streifen aus Nördlingen wirkten mit.

Razzia in Nördlingen: Großeinsatz wegen des Verdachts auf Drogenhandel

Nach Informationen unserer Zeitung ist in allen drei durchsuchten Zimmern Rauschgift gefunden worden. Es handelt sich um geringe Mengen Marihuana und Ecstasy-Tabletten. Außerdem sind zwei Bewohner zur erkennungsdienstlichen Behandlung von den Beamten mit aufs Revier genommen worden. Sie seien ohne Pass eingereist, nun aber lägen Ausweise vor, weshalb die Daten überprüft worden. In drei Fällen ermittelt die Polizei wegen ausländerrechtlichen Verstößen.

