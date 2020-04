15:22 Uhr

Regional kochen in der Corona-Krise

Der Ostalbkreis bietet kostenlose regionale Rezepte im Netz an.

Ostalbkreis bietet traditionelle und neue Rezepte an.

Schulen und Kitas sind geschlossen, viele Arbeitnehmer arbeiten im Homeoffice und die Bevölkerung ist aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Die Corona-Krise erfordert ein Umdenken im Zusammenleben. Obwohl die Versorgung mit Lebensmitteln gesichert ist, haben sich viele mit Grundnahrungsmitteln eingedeckt. Einige Bürger befinden sich in häuslicher Quarantäne und können selbst keine Lebensmittel einkaufen. Durch die Ausgangsbeschränkungen steht in den Familien viel Zeit zur Verfügung, die es auszufüllen gilt.

Und ein bisschen erinnere die Situation an vergangene Zeiten, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Ostalbkreis heißt. Es gelte, aus den Grundnahrungsmitteln aus Vorratsschrank, Keller oder Kühlschrank gesunde und leckere Mahlzeiten für die Familie zubereiten. „Warum nicht aus der Not eine Tugend machen und auf regionale und saisonale Lebensmittel zurückgreifen“, fragt die Behörde weiter.

Aus dem, was die heimische Landwirtschaft schon seit Generationen erzeugt, habe sich die traditionelle Küche der Region entwickelt. Im Rezeptteil des Regionalvermarkterportals www.regionalvermarkter-ostalb.de findet man unter dem Motto „So schmeckt die Ostalb“ traditionelle oder neue Rezepte.

Die frischen Zutaten gebe es weiterhin in den Hofläden, an den Verkaufsautomaten der Direktvermarkter oder auf den Bauern- und Wochenmärkten. Zur Ostern sind auch dieses Jahr frischer oder geräucherter Fisch in den Fischzuchtbetrieben und Lammfleisch bei den heimischen Schäfern erhältlich.

Für den Osterbrunch können Gebildbrote wie Osterbrezeln, Kränze, Zöpfe oder Hasen aus Hefeteig oder ein Osterlamm aus Rührteig gebacken werden. Und auch das Färben der regionalen Ostereier muss dieses Jahr nicht ausfallen. Wenn keine Farben zur Verfügung stehen, lassen sich warme, hartgekochte Eier mit Wachsmalstiften bemalen. Vielleicht reicht die Zeit daheim auch, um Sonntagsbrötchen oder Brot selber zu backen. Rezeptvorschläge findet man ebenfalls im Regionalvermarkterportal. (pm)