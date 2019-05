00:33 Uhr

Rehklau will für zweite Amtszeit kandidieren

Die CSU in Deiningen wählt zwei neue Mitglieder für den Ortsvorstand

Bürgermeister Wilhelm Rehklau hat bei der Mitgliederversammlung des CSU-Ortsverbandes Deiningen seine erneute Kandidatur angekündigt. Zunächst ging er auf die im Wahlprogramm 2014 aufgeführten Schwerpunkte ein. In den ersten fünf Jahren der nun zu Ende gehenden Wahlperiode seien einige Punkte schon angestoßen beziehungsweise umgesetzt worden. „Jetzt gilt es, diese fort zu führen und weitere Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung unserer Heimatgemeinde zu stellen. Ich möchte mich daher um eine zweite Amtszeit als Bürgermeister bewerben“ so Rehklau.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung waren Neuwahlen. Mit dem Stellvertretenden Ortsvorsitzenden Jürgen Eichelmann und Schriftführer Thomas Bosch traten zwei langjährige Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wahl an. Vorsitzender Steffen Dollmann bedankte sich für die jahrelange zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der neu gewählte Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Steffen Dollmann, den beiden Stellvertretern Roland Wundel und Maximilian Faul, Schriftführer Jörg Scheuermann und Beisitzer Christian Seidl.

Bezirksrat Peter Schiele freute sich über die erneute Bereitschaft Rehklaus für eine Kandidatur. „Das ist eine gute Nachricht für Deiningen, wenn sich ein anerkannter und bewährter Bürgermeister wieder zur Wahl stellt“, so Schiele. In seiner Funktion als Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU/AL-JB-Fraktion im Kreistag stellte er dann die Eckpunkte des kürzlich verabschiedeten Kreishaushaltes vor, der in den kommenden Jahren mit dem geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße DON 7 auch Deiningen betrifft.

In der anschließenden Diskussion ging es vor allem um die Zuständigkeiten des Bezirkstages Schwaben als wichtiger Partner in sozialen Fragestellungen. Angesprochen wurde auch die Notwendigkeit eines Schulsozialarbeiters an der Deininger Grund- und Mittelschule, so die Pressemitteilung der CSU weiter. (pm)

Themen Folgen