Polizei sucht Lastwagenfahrer nach Unfall auf der B25

Der Streifzusammenstoß hat sich in der Nacht auf Mittwoch auf der B25 ereignet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Lastwagenfahrer ist in der Nacht auf Mittwoch so nah an einem anderen vorbeigefahren, dass sich ihre Außenspiegel streiften. Das berichtet die Polizei am Mittwoch und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher, der sich nicht um den Schaden gekümmert haben soll. Die Polizei schätzt diesen auf rund 500 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr laut Polizei mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße 25 in Richtung Möttingen, als er den entgegenkommenden Lkw an dessen Außenspiegel streifte.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

