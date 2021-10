Sattelzüge streifen sich in Reimlingen

An den Außenspiegeln streifen sich zwei Fahrzeuge bei Reimlingen, doch einer der beiden Fahrer kümmert sich darum nicht.

An der Baustelle auf der B25, auf Höhe Reimlingens, haben sich am Freitagmorgen um 5.40 Uhr zwei Sattelzüge im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln gestreift. Einer der Unfallbeteiligten setzte seine Fahrt laut Polizei in Richtung Donauwörth fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Sattelzug geben können, sollen sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)