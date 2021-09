Historischer Roman spielt in Nördlingen

Plus Stefan Thomma legt sein Erstlingswerk vor. Darin muss die Apothekerstochter Katharina 1634 bestehen. Etwas weniger Nebenschauplätze hätten dem Buch gut getan.

Wieder einmal dient Nördlingen als Kulisse für einen historischen Roman. Dieses Mal ist es eine Apothekerstochter, die im Nördlingen des 17. Jahrhunderts gegen Verbrechen, Intrigen, Giftmörder und eine grundsätzlich frauenfeindliche Gesellschaft kämpft. Beschrieben wird die Geschichte des Findelkindes Katharina, die vom Nördlinger Apotheker Riesinger als Mündel großgezogen wird, und von diesem in die Geheimnisse der Heilmittelkunde eingeweiht wurde und die als seine Nachfolgerin die Nördlinger Apotheke übernehmen soll.