Was ist Ihre schönste Spazierstrecke durch das Ries?

Wir suchen die tollsten Spazierstrecken aus Nördlingen und Umgebung. Schicken Sie uns Ihre schönste Runde aus dem Ries.

Wenn etwas in den zurückliegenden Monaten fast unentwegt für gute Laune gesorgt hat, dann waren es Spaziergänge. Sie haben uns geerdet und mit ihnen ließ sich die ganze Misere auch wieder besser ertragen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können bald Teil eines neuen Projekts der Rieser Nachrichten werden. Deshalb suchen wir schon jetzt die schönsten Strecken, um im Ries spazieren zu gehen.

Sie können ganz einfach mitmachen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „RN-Spaziergang“ an redaktion@rieser-nachrichten.de mit genauen Angaben zur Strecke und den Hintergründen, was diesen Weg so besonders macht. Am besten haben Sie auch noch ein Foto für uns übrig; geben Sie dazu bitte unbedingt den Vor- und Nachnamen des Fotografen an.

Bitte schreiben Sie uns auch, in welchem Ort im Ries Sie leben und wie Sie für Rückfragen telefonisch zu erreichen sind. Dann steht unserem gemeinsamen Projekt nichts mehr im Weg. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften bis Freitag, 11. Juni. (RN)

