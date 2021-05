Wo kann ich mich im Ries testen lassen?

In Nördlingen und Umgebung gibt es immer mehr Schnellteststationen. Eine Übersicht.

Seit Dienstag dürfen die Einzelhandelsgeschäfte ihre Kunden wieder per „Click & Meet“ empfangen. Doch dafür ist, solange die Inzidenz stabil über 100 liegt, ein negativer Schnelltest notwendig. Da in den vergangenen Tagen einige neue Teststationen in der Region eröffnet haben, gibt es hier noch einmal eine Übersicht.

Nördlingen

Stadtapotheke zum Engel (Guyot-Apotheke), im Rathaus-Gewölbe; Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 14 Uhr;

Frickhinger’sche Apotheke im Rathaus-Gewölbe, Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr;

im Rathaus-Gewölbe, Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr; Ries-Apotheke im Forum für Gesundheit (Schäfflesmarkt 7); EGM-Center Nördlingen , Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr;

, Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr; St. Georgs-Apotheke, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8.15 bis 11.45 und 14.15 bis 17.45 Uhr, Mittwoch 8.15 bis 11.45 Uhr, Samstag 8.15 bis 12.45 Uhr;

Hagebaumarkt , Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr;

, Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr; BayWa , Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr;

, Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr; Eisbär-Apotheke Karlsruhe , in der Drehergasse 12; Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr.

, in der Drehergasse 12; Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr. Art Hotel Ama Flair , Montag bis Samstag 8 bis 18 Uhr.

Oettingen

Hof- und Stadtapotheke, während der Öffnungszeiten;

St. Michaels-Apotheke, während der Öffnungszeiten.

Deiningen

Schulhaus-Apotheke in den Räumen des Rathauses, Montag bis Freitag 8 bis 10 Uhr.

Mönchsdeggingen

Sportheim, Mittwoch 18 bis 20 Uhr.

Harburg

Wörnitzhalle, Sonntag 8 bis 12 Uhr.

Wemding

Stadthalle, Montag bis Donnerstag 17 bis 19 Uhr, Freitag 16 bis 19 Uhr, Sonntag 8 bis 10 Uhr. (jltr)

