Gemeinderat Riesbürg beschließt neue Bauplätze in Pflaumloch

Der Gemeinderat Riesbürg hat drei richtungsweisende Beschlüsse zur infrastrukturellen Weiterentwicklung der Kommune gefasst. Dabei ging es um die ersten Schritte zur Einleitung von Bebauungsplanverfahren für die Erweiterung eines Gewerbegebietes und die Ausweisung zweier Wohngebiete in den drei Ortsteilen. Themen waren in der Sitzung auch eine Gashochdruckleitung zwischen Löpsingen und Bopfingen und die Wasserpreise.