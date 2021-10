Nur noch eine Grundschule für Riesbürg

Plus Die Schule in Utzmemmingen wird alleiniger Schulstandort. Zurück liegt eine kontroverse, aber konstruktive Debatte im Gemeinderat.

Ab Mitte des Jahrzehnts wird es in Utzmemmingen eine einzügige Ganztagesgrundschule geben. Gleichzeitig wird die Grundschule Pflaumloch für immer geschlossen. Das hat der Gemeinderat nach einer kontroversen, aber durchaus konstruktiven Diskussion mit acht zu fünf Stimmen entschieden. Dies bedeutet, dass auf lange Sicht alle Riesbürger Grundschüler der Klassen eins bis vier in Utzmemmingen unterrichtet werden.