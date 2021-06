Riesbürg

Nur noch eine Grundschule für die Gemeinde Riesbürg?

Plus An den Schulen in Utzmemmingen und Pflaumloch werden Jahrgangsklassen eingerichtet. In Zukunft könnte das große Auswirkungen haben.

Von Bernd Schied

An den beiden Grundschulen in Utzmemmingen und Pflaumloch werden ab dem Schuljahr 2021/2022 Jahrgangsklassen eingeführt. Einen entsprechenden Beschluss fasste jetzt der Gemeinderat einstimmig. Somit werden an der Goldbergschule Pflaumloch und der Grundschule in Utzmemmingen jeweils zwei Jahrgänge unterrichtet. Voraussichtlich sollen in Pflaumloch die Klassen eins und zwei mit den Kindern aus der Gesamtgemeinde sein, in Utzmemmingen die Jahrgangsstufen drei und vier. Bisher gibt es jeweils zwei sogenannte „Kombi-Klassen“ (1/2 sowie 3/4) an beiden Standorten.

