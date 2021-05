Rieser Kulturtage

06:30 Uhr

Kann das alte Pfarrhaus in Birkhausen gerettet werden?

Plus Eine Familie versucht ein denkmalgeschützte Gebäude in Birkhausen zu erhalten. Der ehemalige Pfarrhof steht seit 1958 leer.

Von Dr. Josef Hopfenzitz

Wer ein altes Haus erwirbt, um es zu renovieren und für heutige Ansprüche instand setzen will, sucht gern Archive auf, um die Baugeschichte eines solchen Objekts zu studieren. Dadurch erhält ein denkmalgeschütztes Haus so etwas wie Leben und wird zu einem Gegenüber. In einem solchen Dialog können die Erwerber zu der Freude gelangen, die nötig ist für die Fürsorglichkeit eines Liebhabers. Und man muss kein Architekt sein, um den Wert eines historischen Gebäudes zu erkennen und hoch zu schätzen!

Themen folgen