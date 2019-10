vor 19 Min.

Rieser zeigt Zivilcourage und wird verprügelt

Plus Jörg Wörle bekommt mit, wie zwei junge Männer Bauarbeiter anpöbeln. Er will sie zur Rede stellen - die beiden gehen auf ihn los.

Von Martina Bachmann

Jörg Wörle will gerade Feierabend machen, als er die Beschimpfungen hört. Zwei junge Männer pöbeln Bauarbeiter an, die an Sankt Georg gearbeitet hatten. „Unterste Stufe“ sei das gewesen, sagt Wörle, eindeutig ausländerfeindlich. Die jungen Männer gehen weg, der Rieser aber will die Sache nicht auf sich beruhen lassen: „Das geht nicht, was die da gemacht haben.“ Er geht ihnen hinterher, über den Marktplatz, in Richtung Judengasse. Bei der öffentlichen Toilette trifft er auf die Männer. Und liegt kurz darauf auf dem Boden, bekommt Tritte ins Gesicht.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ihre Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Kurze Zeit für nur mtl. 7,77€ statt 9,99€ Ich habe bereits das Plus+ Paket Ihre Vorteile Schließen

Jörg Wörle muss im Krankenhaus behandelt werden Wörle schreit um Hilfe. Rieser, die ihren Treffpunkt bei der Stadtbibliothek haben, hätten ihm schließlich geholfen, berichtet Wörle. Der 48-Jährige wird später ins Krankenhaus gebracht: „Ich hatte alle Farben im Gesicht.“ Die Männer sollen an diesem Abend noch einmal zugeschlagen haben. Opfer sind drei Flüchtlinge, unweit des Kriegerbrunnens. Die beiden Bauarbeiter, für die sich Jörg Wörle eingesetzt hat, sind beim Steinmetzbetrieb von Matthias Wittner in Deiningen beschäftigt. Der ist voll des Lobes für Wörle: „Er hat Zivilcourage gezeigt. Ich bin völlig begeistert.“ Allerdings habe der 48-Jährige seinen Einsatz auch „bitter bezahlt“. Wittner sagt, seine ausländischen Mitarbeiter seien es schon gewohnt, angepöbelt zu werden: „Das macht mich echt traurig.“ Und in Deutschland gebe es mittlerweile ja sogar Politiker, die solche Aussagen „salonfähig“ machen würden. Dass in einer beschaulichen Stadt wie Nördlingen auf Menschen am helllichten Tag eingeprügelt werde, schockiert Wittner. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ein Tatverdächtiger wurde vernommen Polizeichef Walter Beck, sagt, die beiden mutmaßlichen Täter seien der Polizei bekannt, sie seien in der Vergangenheit durch Aggressionsdelikte aufgefallen. Noch ermittle man, habe bereits viele Zeugen und auch einen Tatverdächtigen vernommen. Kritik, die hinter vorgehaltener Hand an der Polizei im Zusammenhang mit diesem Vorfall geäußert wird, weist Beck zurück. Eine Streife sei zum Zeitpunkt der ersten Alarmierung in Deiningen gewesen und mit Sondersignal nach Nördlingen gefahren. Man sei knapp zehn Minuten später vor Ort gewesen. Auch eine zweite Streife habe die mutmaßlichen Tatverdächtigen nicht mehr auffinden können. Nach dem Angriff auf die drei Flüchtlinge sei man in wenigen Minuten vor Ort gewesen. Beck sagt: Ob den Straftaten ein fremdenfeindliches Motiv zugrunde liege, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen. Eine rechtsradikale Szene gebe es im Ries nicht, so der Polizeichef. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr elf gefährliche Körperverletzungen gegeben, politisch motiviert sei davon keine gewesen.

Themen folgen