Rita Ortler tritt bei der RN-Podiumsdiskussion souverän auf

Plus Die OB-Kandidatin der SPD lässt sich nicht von den Kandidaten aus der Ruhe bringen. Die Musiklehrerin zeigt Ellenbogen und kommentiert nicht haltbare Wahlversprechen, ohne lange zu zögern.

Rita Ortler ( SPD), die einzige Oberbürgermeister-Kandidatin für Nördlingen, ist mit ihrem besonnenen Auftritt für einige Zuschauer die Überraschung des Abends. Sicher nicht nur, weil sie inhaltlich Haltung beweist.

Sie positioniert sich klar: Sieht das Egerviertel als „große Chance“, fordert aber mehr Transparenz. Sie favorisiert ein Familienbad für Nördlingen mit einer kleinen Attraktion, Sauna mit Außenbereich und „definitiv mehr Schwimmfläche“.

Geht es nach Ortler, fehlt der Stadt außerdem ein Parkmanagement und in Bezug auf einen stärkeren ÖPNV fordert sie die Bürger auf, Angebote wie die Rufbusse (Nö-Mobil) zu nutzen. Andernfalls könne auf die Stadt ein Defizit zukommen, finanzielle Unterstützung gebe es für dieses Projekt nur für fünf Jahre. „Am ÖPNV ist mir wichtig, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können“, sagt sie. Die Teilhabe führt sie für sämtliche Lebensbereiche immer wieder an.

Ortler ist für die gesellschaftliche Teilhabe aller Generationen

Konzentriert beobachtet Ortler den Abend über die OB-Kandidaten, wirkt unaufgeregt. Selbst als Mitbewerber Steffen Höhn zum Angriff übergeht und es für einen „schlechten Witz“ hält, dass man den Bau der Wemdinger Unterführung ständig als Ausrede für die Verzögerungen beim Hallenbad hernehme, verschwindet ihre freundliche Miene nicht.

In ihren späteren Ausführungen gibt sie Höhn teilweise recht, konzentriert sich auf das Wesentliche, lässt sich nicht zu Unüberlegtem hinreißen. Ortler ergreift erst dann unaufgefordert das Wort, als es um in ihren Augen nicht haltbare Wahlversprechen eines anderen Kandidaten geht.

Zu Wolfgang Goschenhofers Ausführungen, Nördlingen möge sich im kreisweiten Zweckverband für Hallenbäder beteiligen, sagt sie schlicht: „Das ist nicht Aufgabe des Nördlinger Stadtrats.“ Wahlversprechen will sie in ihrem Wahlkampf nicht abgeben. vmö

