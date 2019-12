vor 16 Min.

Ruftaxi bis Nördlingen?

Warum das Projekt noch auf Eis liegt

Der Ostalbkreis hatte vor, im Bereich zwischen Bopfingen und Ellwangen im östlichen Kreisteil in verkehrsschwachen Zeiten Ruftaxis einzusetzen. Eine von den acht vorgesehenen Linien sollte von Bopfingen über Kirchheim, Pflaumloch und Utzmemmingen bis nach Nördlingen führen. Doch der Kreistag hat die Pläne in seiner jüngsten Sitzung zum größten Teil auf Eis legen müssen. Der Grund: Nach Mitteilung der Verwaltung gibt es riesige Preisspannen bei den Angeboten und einen Hinweis der Rechtsaufsicht, dass bereits Beschwerden vorliegen Der Landrat wurde ermächtigt, für zwei so genannte Korridore, bei denen das Angebot akzeptabel zu sein scheine, nach Rücksprache mit der Rechtsaufsicht möglicherweise Aufträge zu vergeben.

Klaus Pavel musste immer wieder ungläubig den Kopf schütteln, als er das Gremium informierte. Demnach sind für Ruftaxis Angebote von deutlich unter einem Euro bis deutlich über 20 Euro pro Kilometer eingegangen. Die teuerste wäre mit 370 Euro demnach eine Fahrt von Ellwangen nach Stödtlen. Pavel: „Dafür könnten wir ein goldenes Taxi losschicken oder Edelbusse bestellen.“ Aber auch ein Preis unter einem Euro könne nicht wirtschaftlich sein. Die Verwaltung sieht einen Kilometerpreis von 1,50 bis zwei Euro als realistisch an.

Die Ruftaxis sind für acht sogenannte Korridore im Raum Ellwangen/Bopfingen vorgesehen. Von 19 bis 1 Uhr sollen sie nach Bedarf von den Bahnhöfen in Ellwangen und Bopfingen aus nach einem festen Fahrplan mit festen Haltestellen unterwegs sein und Fahrgäste in die Ortschaften bringen oder sie von dort abholen. In den Korridoren gibt es nach der bisherigen Planung zwischen einer und sechs Fahrten am Tag. Dabei werden Zugfahrpläne, aber auch beispielsweise Kinozeiten in Ellwangen berücksichtigt. Der Betrieb sollte ursprünglich am 20. Januar starten und zunächst am 31. Dezember 2022 enden.

Gefahren werden sollte allerdings nur, wenn sich Fahrgäste dafür anmelden. Daher geht die Verwaltung davon aus, dass tatsächlich zehn bis 30 Prozent der möglichen Fahrten auch stattfinden werden. Dabei muss der Fahrgast seinen Wunsch mindestens eine Stunde vorher telefonisch äußern und dabei die Einstiegs- und die Ausstiegshaltestelle angeben. Innerhalb eines Ortes darf man nicht ein- und aussteigen. Ob nun aber das Ruftaxis im östlichen Kreisteil bald fahren wird, ist allerdings offen. Pavel: „Es kann noch alles angefochten werden.“ (pm)

