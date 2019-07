Schulleiter-Wechsel: Zwei Frauen künftig an der Spitze

Plus An den Grundschulen in Nördlingen und Reimlingen gibt es neue Rektorinnen. Was hinter den Veränderungen steckt und wer sich aus dem Schuldienst verabschiedet.

Die Schüler werden kaum einen Gedanken an das nächste Schuljahr verschwenden. Bald sind endlich Ferien! Im Lehrer-Kollegium wird dagegen längst über das Personal für das nächste Schuljahr gesprochen. Und spätestens im September bekommen dann auch die Schüler die neuen Schulleiter zu Gesicht.

Neue Rektorin für die Grundschule Mitte in Nördlingen

Im Ries gibt es ab September neue Rektorinnen für die Grundschule Mitte in Nördlingen und die Grundschule in Reimlingen. Das teilt das Schulamt des Landkreises Donau-Ries auf Nachfrage der Rieser Nachrichten mit. Die Nachfolgerin für den Schulleiter der Grundschule Mitte, Klaus Mayer, ist Birgit Obermair, die bisherige Konrektorin.

Für Klaus Mayer endet nach gut 40 Jahren ein langer Lebensabschnitt als Lehrer und Schulleiter. Ein Beruf, den er auch nach all der Zeit noch gern ausgeübt habe, wie er im Gespräch erzählt. Vermissen werde er nicht nur die gemeinsame Zeit mit den Schülern sondern auch die Leitungsaufgaben. „Die guten Gespräche, die guten Ideen, die man zusammen entwickelt hat, die Kontakte nach außen“, auch das werde Mayer in guter Erinnerung behalten.

Das Leben eines Schulleiters

Neben den Vorzügen seines Berufs habe es aber auch „massig Herausforderungen“ gegeben. Mayer zählt die administrative Arbeit auf, auch wenn er Verwaltungsarbeit gar nicht so ungern gemacht habe. Er nennt die Unterrichtsplanung, Schülern, Lehrern und Eltern gerecht zu werden, die Organisation von Lehr- und Lernmitteln und schließlich auch die baulichen Veränderungen einer Schule.

Der Abschied von der Grundschule werde eine Trennung die schwer falle, „das war der Großteil meines Lebens“, sagt Mayer. „Aber es gibt ja auch ein persönliches Leben und auf dieser Seite freue ich mich auf mehr Freiheit.“

Nachfolgerin Birgit Obermair würdigt ihren Vorgänger als „humorvollen und pragmatisch denkenden Mensch“. Er habe das Kollegium „mit gutem Sachverstand und pädagogischer Kompetenz geführt und die Verwaltung effizient gesteuert“. Obermair ist seit sechs Jahren Konrektorin an der Grundschule Mitte. Sie will das angefangene weiterführen und in der Digitalisierung vorankommen. Wichtig sei ihr, Kinder mit Migrationshintergrund „gut und zügig zu integrieren und sie schulisch gezielt zu fördern“.

Stellvertreterin wird zum neuen Schuljahr Alexandra Stimpfle, derzeit noch stellvertretende Schulleiterin an der Hans-Schäufelin-Grundschule in Nördlingen. „Ich freue mich natürlich auf die neue Aufgabe, sie ist auch eine Herausforderung“, sagt die Fremdingerin. Die Stellvertreterstelle an der Grundschule Mitte biete noch mehr Chancen, sie wolle sich weiterentwickeln. An der Hans-Schäufelin-Grundschule habe sie eine schöne Zeit gehabt.

Neue Schulleiterin an der Grundschule in Reimlingen

Ein weiter Rektor im Ries geht in den Ruhestand: Manfred Leitsch, elf Jahre Schulleiter an der Grundschule in Reimlingen, verabschiedet sich von der Schulfamilie. Die vakante Stelle übernimmt ab September Annette Herreiner aus Bissingen, die bislang als Lehrerin an der Grundschule Dillingen gearbeitet hat. Für sie sei nun der richtige Zeitpunkt für eine berufliche Veränderung gekommen. Zudem liege Reimlingen nahe an ihrem Wohnort im Kesseltal.

Annette Herreiner hat zwölf Jahre an der Grundschule in Dillingen gearbeitet und führte dort zuletzt auch Ganztagsklassen. „Ich freue mich auf die familiäre Atmosphäre an einer kleinen Schule und auch darauf, Schule selbst verantwortlich mitgestalten zu können“, sagt sie unserer Redaktion.