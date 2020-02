Schulnote sechs für die Höhn-Brücke: Sperrung steht bevor

Plus Rost zerstört das Innere des Bauwerks, deshalb muss es gesperrt und saniert werden. Zu Fuß und per Rad wird der Weg ins und aus dem Wemdinger Viertel weiter.

Die Zeit hat ihre Spuren an der Höhn-Brücke hinterlassen, einer wichtigen Verbindung zwischen dem Wemdinger Viertel, dem einwohnerstärksten Teil Nördlingens, und dem Rest der Stadt. Als die Wemdinger Unterführung neu gebaut wurde, war die Höhn-Brücke eine letzte Abkürzung für Fußgänger und Radfahrer. Nun ist das 34 Jahre alte Bauwerk selbst an der Reihe – es muss dringend saniert werden.

Ab 16. März wird es deshalb gesperrt. Michael Bauhammer, Leiter des Tiefbauamts Nördlingen, läuft mit einigen Dokumenten in der Hand über die 150 Meter lange Brücke. Er blättert durch seine Unterlagen – nicht ganz einfach bei dem kräftigen Wind hoch über den Bahngleisen. Auf einem Blatt Papier steht „Hauptuntersuchung“, „Note 3,7“ auf dem nächsten. Der Test entspricht ungefähr der zweijährlichen Untersuchung für Autos, bei Brücken steht sie alle sechs Jahre an. Allerdings klingt die Note besser, als sie eigentlich ist, erklärt Bauhammer. Die Skala reicht nämlich nur bis 4,0. „Die Note 3,7 entspricht also der Schulnote sechs.“

Streusalz zerstört die Bausubstanz

Grund dafür ist Streusalz. Im Winter dringt es laut Bauhammer mit der Feuchtigkeit in das Material ein. Die Brücke besteht aus Beton und einem Geflecht aus daumendicken Stahlstreben. Gelangt die Salzlake mit Sauerstoff ans Metall, fängt es an zu rosten – ein Phänomen, das Autofahrern ebenfalls bekannt ist.

Das Bauamt hatte zuvor Probebohrungen vornehmen lassen, um zu überprüfen, wo und wie tief das Salz bereits in die Substanz eingedrungen ist. Das Ergebnis bestätigte den Handlungsbedarf. Die Folgen der Alterung sind dem Bauwerk sogar mit bloßem Auge anzusehen. Die eigentlich graue Oberfläche der Brücke ist übersät mit rostbraunen Flecken am Boden. „Diese Farbe kommt von der Korrosion der Stahlbewehrung“, sagt der Ingenieur. Und das, obwohl gut fünf Zentimeter Beton über den Metallstreben liegen.

Besonders zügig schritt der Verfall dort voran, wo Teile der Oberfläche abgeplatzt sind. Hin und wieder habe man das ausgebessert, sagt Bauhammer. Die geflickten Stellen sind auf der ganzen Brücke zu sehen. Doch dieses Vorgehen reicht nicht mehr. Jetzt muss die Oberfläche abgetragen, der Stahl vom Rost befreit und sandgestrahlt sowie anschließend wieder zubetoniert werden. Rund 700000 Euro zahlt die Stadt wohl inklusive Nebenkosten dafür. Auch einen Neubau habe man erwogen, der hätte allerdings etwa das Fünffache gekostet, sagt Bauhammer. Sowohl die Bayernbahn als auch die Deutsche Bahn seien in den Prozess eingebunden – doch obwohl direkt über den Gleisen gearbeitet werde, könne der Zugverkehr, so der Plan, reibungslos weiterlaufen. Teilweise würden die Arbeiten nachts durchgeführt.

Weg um Schrebergärten bei Höhn-Brücke wird gesperrt sein

Die Umleitung für Radfahrer und Fußgänger durch die Wemdinger Unterführung soll ausgeschildert werden. Damit Schüler und Eltern rechtzeitig über mögliche Änderungen beim Schulweg informiert sind, will Bauhammer an die Schulen herantreten. Um zu verhindern, dass die Brücke unrechtmäßig überquert wird, werde man das Bauwerk sorgfältig absperren müssen. Auch der Weg um die Schrebergärten auf der Seite des Wemdinger Viertels wird blockiert sein, weil dort Bauwagen und -materialien gelagert werden.

Im Laufe des Augusts soll die Baustelle fertig, die Brücke begehbar sein. Die Sanierung sei eine zukunftssichere Lösung. „Danach haben wir auf jeden Fall 25 Jahre Ruhe.“ Zumindest an dieser Stelle – bei den etwa hundert anderen Brücken im Stadtgebiet gehe dem Tiefbauamt die Arbeit nicht aus.

