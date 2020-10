30.10.2020

Sehen und helfen

EnBW ODR spendet für Tafel, Hospiz und TSV Nördlingen

Die Tafel, die Hospizgruppe und der TSV in Nördlingen sind jetzt dank der Aktion „Sehen und helfen“ des Betriebsrats der EnBW ODR Ellwangen mit einer großzügigen Spende bedacht worden. Insgesamt flossen bei der Spendenübergabe im Nördlinger Rathaus im Beisein von Landrat Stefan Rößle und Bürgermeisterin Rita Ortler einer Mitteilung zufolge 4500 Euro in die drei Nördlinger Einrichtungen.

Helmut Weiß (Diakonie) und Susanne Vogl ( Caritas) freuten sich über eine Mehl- und Nudelspende im Wert von 1500 Euro für den Tafel- und Kleiderladen, eine gemeinsame Einrichtung von Caritas und Diakonie, die es seit März 2007 in Nördlingen gibt. Für die Hospizgruppe Donau-Ries haben erster Vorsitzender Hans Breithaupt und Koordinatorin Margit Wiedenmann die 1500-Euro-Spende entgegengenommen. Das Geld soll auch in die Ausbildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern fließen. Der Verein feierte bereits im vergangenen Jahr 20-jähriges Bestehen. Weitere 1500 Euro kommen der Behinderten- und Reha-Sportgruppe des TSV Nördlingen zugute. Den Scheck hierfür nahmen Dieter Gottschalk und Helmut Beyschlag in Empfang.

Seit 2003 ruft der Betriebsrat der EnBW ODR zur Spendenaktion „Sehen und helfen“ auf, in deren Rahmen die ODR-ler sich für die gute Sache engagieren und ein Zeichen setzen wollen gegen die Gleichgültigkeit in der heutigen Gesellschaft. Betriebsratsvorsitzender Thorsten Häußer freute sich, dass mit diesem Geld wieder rund 25 soziale Einrichtungen in der Region unterstützt werden können.

184 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EnBW ODR und ihrer Tochtergesellschaft Netze NGO, Kolleginnen und Kollegen der EnBW-Tochter NetCom BW sowie etliche ODR-Pensionäre beteiligten sich Ende vergangenen Jahres an der Aktion des Betriebsrats. So kamen über Mehrarbeits- bzw. Überstunden und Geldspenden über 34000 Euro für den guten Zweck zusammen. (pm)

