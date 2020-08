11:15 Uhr

Seifenblasenset und Schuhe: Langfinger sind im Ries unterwegs

In Nördlingen und Oettingen haben sich am Mittwoch mehrere Diebstähle ereignet. Videos überführten in einem Fall die Täter.

Mehrere Ladendiebstähle haben sich am Mittwoch in Nördlingen und Oettingen ereignet. Ein durchreisender Lkw-Fahrer hat in einer Discounter-Filiale in der Hoferstraße in Nördlingen ein Seifenblasenset im Wert von fünf Euro entwendet. Wie die Polizei Nördlingen mitteilt, konnte bei der Durchsicht der Fahrerkabine des Lkw weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung erhoben und der Lkw-Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen.

Ebenso haben am Mittwochnachmittag zwei Männer und eine Frau Dinge aus einem Bekleidungsgespräch in der Schloßstraße in Oettingen gestohlen. Nach Angaben der Polizei wickelten die zwei männlichen Täter einen Verkäufer in ein Gespräch ein und die Frau steckte ein Paar Schuhe in ihre Handtasche.

Nachdem die drei den Land verlassen hatten, sichtete der Verkäufer die Videoaufzeichnung des Verkaufsraumes. Dabei erkannte er den Diebstahl und alamierte die Polizei. Die entwendeten Schuhe haben einen Gesamtwert von 75 Euro. Wie die Polizei Nördlingen mitteilt, wurden die Ermittlung aufgenommen. (pm)