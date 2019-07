16:40 Uhr

So sieht es im „neuen“ Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium aus

Seit rund einer Woche werden die Gymnasiasten in Nördlingen im umgebauten Quergebäude unterrichtet. Wer sich dort umschaut, erkennt den Bau kaum wieder.

Von Martina Bachmann

Der Ort ist noch derselbe. Der Name auch. Doch ansonsten hat dieses Theodor-Heuss-Gymnasium nur wenig mit der Schule gemeinsam, die vor dem Umbau dort stand. Seit knapp einer Woche werden die rund 750 THG-Schüler in Nördlingen nicht mehr in den Übergangs-Containern unterrichtet, sondern unter anderem im lichtdurchfluteten, sanierten Quergebäude. „Eigentlich ist das eine ganz neue Schule“, sagt Schulleiter Robert Böse.

Der Rundgang beginnt im Keller, in dem die Bildende Kunst untergebracht ist. Zwei Kunstsäle gibt es dort, eines Tages sollen die Schüler große Werkstücke auch draußen, in einem Werkhof, bearbeiten können. Zudem bekam die Schule einen eigenen Werkraum, von der Decke hängen dort quadratische Steckdosenleisten: „Hier kann man mit Maschinen arbeiten“, sagt Böse. Vor dem Umbau mussten die Lehrer auf die Kunstsäle ausweichen.

Selbst im Keller ist es vergleichsweise hell, was am Aufbau des Gebäudes liegt. So sind die Klassen- und Fachräume auf der Südseite angeordnet. Die Flure sind keine abgeschlossenen Räume, sie gleichen Galerien. Das Licht, das durch die großzügigen Dachfenster in die Schule strömt, kann so nach unten durchdringen. Dazu kommen die großen Fenster in der Nordfassade, das elektrische Licht an den Decken. Da die Fassade in Richtung Schäufelinstraße versetzt wurde, ist mehr Raum entstanden. Dort können die Schüler auch in Kleingruppen lernen, erklärt Böse.

Bis die Aula mit Mensa fertig ist, essen die Gymnasiasten im ersten Stock, vor der Essensausgabe. An einer der Querwände hat das P-Seminar Kunst in Zusammenarbeit mit der Schreinerei Heiss aus Oettingen ein besonderes Werk angebracht: Exakt zugeschnittene Holzlatten bilden das Höhenrelief des Rieses nach. Und weil zwischen den Latten unterschiedliche Farben verwendet wurden, sieht das Kunstwerk je nach Perspektive unterschiedlich aus.

Nördlinger THG ist schon 600 Jahre alt

Im ersten Stock stapeln sich noch die Bücherkisten – die Bibliothek wird in einem langgezogenen Raum an der Nordfassade untergebracht. Gegenüberliegend, in der Wand, von der die Klassenzimmer abzweigen, finden sich Vitrinen mit alten Büchern. Böse: „Unsere Schule ist ja schon 600 Jahre alt.“ Viele der historischen Schätze habe man dem Stadtarchiv übergeben, doch einige stelle man aus. Auffallend: Wer sich direkt an die Wand stellt, sieht, dass die nicht auf direktem Weg von vorne nach hinten verläuft – sondern in Wellen.

In jedem Klassenzimmer gibt es eine Lüftung, die den CO2-Gehalt im Raum reguliert. Begeistert ist Böse von der Akustik – dank spezieller Baumaterialien wird Lärm gedämpft, Hall vermieden. Noch fehlen die digitalen Tafeln sowie andere Ausstattungsgegenstände und der Sonnenschutz. Der wird übrigens nicht an den Fenstern angebracht – sondern an den Fluchtbalkonen auf der Südseite. Böse ist dennoch sehr zufrieden mit seiner neuen Schule: „Ich bin richtig froh und dankbar.“

