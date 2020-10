22.10.2020

Soll das Hotel Krone in Oettingen auch nach der Generalsanierung "Krone" heißen?

Die Stadt Oettingen führt einen Ideenwettbewerb für das neue Hotel durch. Bürger können sich beteiligen und einen von drei Heimatgutscheinen gewinnen.

Noch bis zum 31. Oktober führt die Stadt Oettingen einen Ideenwettbewerb für die Generalsanierung der Krone durch. Bürgermeister Thomas Heydecker erklärt, dass ein erfolgreicher Betrieb nicht nur von einem schönen Gebäude abhänge, sondern auch mit Leben gefüllt werden müsse. Dazu gehöre nicht nur ein guter Pächter, sondern auch ein roter Faden, der sich als Thema durch das Gebäude und dessen Teile ziehe – natürlich soll dieser rote Faden etwas mit Oettingen zu tun haben.

An dieser Stelle möchte die Stadt ihre Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot holen und bittet darum, dass sie ihre Ideen einreichen. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was sie sich vorstellt, hat die Stadt vier Fragen formuliert: Welches Thema passt zu Oettingen? Wie könnte man die Zimmer der Krone bezeichnen? Soll die Krone auch die Krone bleiben? Welche Ideen haben Sie für den Kronensaal?

Ideenwettbewerb der Stadt Oettingen für das Hotel Krone

Aus allen Einsendungen werden drei Gewinner gezogen, die je einen Heimatgutschein und eine Führung durch die Krone erhalten. Der Wert der Gutscheine liegt bei 100 Euro für den ersten Platz, 75 Euro für den zweiten und 50 Euro für den dritten Platz. Beiträge können entweder per E-Mail unter der Adresse krone@oettingen.de oder per Post an Stadt Oettingen, Stichwort „Ideen für die Krone“, Schloßstraße 36, 86732 Oettingen gesendet werden.

Darüber hinaus stehen inzwischen alle Fachplaner fest, weshalb mit Stadt und den Architekten der offizielle Projekt-Start stattgefunden hat. Wie berichtet, übernimmt das Architekten-Büro Feulner und Häffner aus Ellingen im Nachbarlandkreis Weißenburg-Gunzenhausen die Generalsanierung der Krone. Die Stadt kalkuliert mit Gesamtkosten von rund 16,38 Millionen Euro. Die Fördermittel betragen rund 10,16 Millionen Euro. Oettingen bezahlt dem Planungsstand zufolge 6,22 Millionen Euro selbst für das neue Hotel, will Eigentümer bleiben, aber einen Betreiber einstellen. (vmö)

