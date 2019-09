vor 25 Min.

Sozialwohnungen in Nördlingen: Wann der Spatenstich geplant ist

Die Stadt Nördlingen wollte heuer rund 30 Millionen Euro investieren. Bislang ist nur ein Teil ausgegeben.

Von Martina Bachmann

Rund 30 Millionen Euro stehen der Stadt Nördlingen 2019 für Investitionen zur Verfügung. Eine hohe Summe – doch schließlich mangelt es auch nicht an Großprojekten. So soll sowohl an die Grundschule Mitte als auch an die Mittelschule angebaut werden, die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades steht ebenfalls an. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Nördlinger Stadtrates teilte Kämmerer Bernhard Kugler nun mit, dass weniger als ein Viertel der 30 Millionen Euro bis zum 31. Juli 2019 ausgegeben wurde – nämlich nur rund 6,6 Millionen Euro.

Dabei komme man bei den Großprojekten durchaus voran, wie Kugler im Gespräch mit den Rieser Nachrichten sagt. Beispiel sozialer Wohnungsbau: Wie berichtet, sollen auf dem ehemaligen BayWa-Gelände an der Adamstraße drei Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Ein Block wird direkt von der Stadt in Auftrag gegeben, zwei weitere mit insgesamt 34 Wohnungen von einer 100-prozentigen Tochter der Stadt, der Wohnungsgesellschaft.

Noch heuer wolle man die entsprechenden Förderanträge abgeben, kündigt Kugler an, für das Frühjahr 2020 sei der Spatenstich geplant. Derzeit werden die Kostenberechnungen aufgestellt. Insgesamt hat der Kämmerer vier Millionen Euro für dieses Projekt im Haushalt der Stadt für das Jahr 2019 eingeplant. Abgerufen wurden bis Ende Juli nur 38.000 Euro – obwohl die beauftragten Planungsbüros schon weit mehr Arbeit geleistet hätten, so Kugler.

Grundschule Mitte: Die Entwurfsplanung ist fast fertig

Mitte des kommenden Jahres sollen die Arbeiten an der Erweiterung der Grundschule Mitte beginnen. Heuer habe man für dieses Projekt rund 250.000 Euro in den Etat eingestellt, informiert Kugler. Doch abgerechnet wurden bis zum 31. Juli nur 59.000 Euro. Derzeit stehe die Entwurfsplanung kurz vor der Fertigstellung. Der Stadtkämmerer vermutet, dass die Planungsbüros derzeit so viel Arbeit haben, dass sie mit dem Schreiben der Rechnungen nicht mehr hinterher kommen. Schon im Februar 2020 soll der Bau der Erweiterung der Mittelschule starten. Die entsprechende Baugenehmigung erwartet Kugler für Anfang Oktober.

560000 Euro waren im Etat für die Brücke vom Sportpark in Richtung Breslauer Straße eingeplant. Derzeit ist die halbseitig gesperrt. Doch diese Summe werde man heuer wohl nicht ausgeben können, sagt Kugler. Denn noch werde diskutiert, was man an dieser Stelle bauen wolle – eine Holzkonstruktion oder eine massive Brücke.

Haushalt Nördlingen: Im Plan ist das "Maximum" aufgeschrieben

Im vergangenen Jahr konnte die Stadtverwaltung insgesamt 45 Prozent der im Etat eingeplanten Investitionen abwickeln. Oberbürgermeister Hermann Faul erklärt im Gespräch mit den RN, dass im Haushaltsplan das „Maximum“ aufgeschrieben sei. Doch manches lasse sich eben nicht wie vorgesehen umsetzen. Als Beispiel nennt Faul die Höhn-Brücke. Die habe man eigentlich 2018 angehen wollen, doch dann wurde die Unterführung gebaut und die Brücke war eine wichtige Verbindung ins Wemdinger Viertel. Anderes müsse verschoben werden, weil die Förderung für das Projekt später komme, als gedacht.

Zwar schiebe man derzeit einen Berg an Geld und Aufgaben vor sich her, aber das werde sich bald ändern, kündigte Faul in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses an: „Wenn das Projekt Hallenbad beginnt, sind da mal auf einen Schlag sechs Millionen Euro weg.“

Eine hohe Summe hatte die Stadt heuer auch für den Kauf von Grundstücken vorgesehen, um Bauplätze zu schaffen. Doch die Verhandlungen seien „relativ schwierig“, sagte Faul in der Sitzung des Ausschusses.

