vor 55 Min.

Stabenfest: Hängt die Fahne am Daniel?

Die Schüler ziehen am 13. Mai wieder durch die Stadt zum Marktplatz

Nördlingens schönster Schultag – so wird das Stabenfest allgemein genannt. Am Montag, 13. Mai, startet der Festzug aller Nördlinger Schulen um 9.30 Uhr mit mehr als 2000 Teilnehmern an der Turnhalle an der Augsburger Straße. Angeführt wird der Umzug von der Knabenkapelle Nördlingen. Weitere Kapellen sind im langen Festumzug integriert und spielen das traditionelle „Stabenlied“. Vor allem die Kinder hoffen jetzt auf gutes Wetter, damit der Umzug stattfinden kann. Am Montagmorgen verkünden Fahnen in den Stadtfarben weiß/rot vom Turm der St. Georgskirche, dem Daniel, ob der Festzug stattfindet oder nicht. Besucher, die den Turm nicht sehen können, können am Montagmorgen ab 6 Uhr beim Türmer unter Telefon 09081/271813 anrufen.

Das Stabenfest an sich findet bei jeder Witterung statt. Der Ursprung dieses traditionellen Festtages lässt sich bis in das frühe 15. Jahrhundert zurückverfolgen, so eine Pressemitteilung der Stadt. Von einem „Rayentag“ und „in die Routen gehen“ wird berichtet. Urkundlich erstmals erwähnt wird der Name „Staben“ (Stecken) im Jahr 1690. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich dieses Volksfest zu einem traditionellen Bürgerfest mit Festumzug der Schulkinder entwickelt.

Der Festumzug, an dem sich die Nördlinger Schüler mit ihren Lehrern beteiligen, ist ebenso bunt wie die farbenfrohen Frühlingsboten in der Natur. Die Buben marschieren mit reich verzierten, mit Blumen geschmückten Fahnenstäben und großen Birkenzweigen, während die Mädchen oftmals bunte Blütenkränze tragen. Während des gesamten Zuges singen alle zum Spiel der vielen Musikkapellen das traditionelle Stabenlied.

Wegen der Sperrung des Reimlinger Tores beginnt der Umzug ausnahmsweise in der Augsburger Straße, führt dann entlang der Bürgermeister-Reiger-Straße, Lerchenstraße am Bahnhof vorbei zum Deininger Tor. Von der Deininger Straße geht es dann, entgegen der Fahrtrichtung, in die Drehergasse, Brettermarkt, Schäfflesmarkt zum Marktplatz. Dort findet wie gewohnt die traditionelle „Huldigung“ der Kinder an den Rat der Stadt und Oberbürgermeister statt. Nach der „Huldigung“ und der kurzen Zeremonie auf dem Marktplatz, bewegt sich der Umzug durch die Baldinger Straße in Richtung Kaiserwiese, dem Festplatz der Stadt. Dort auf der Kaiserwiese wird noch einmal das Lied „Nun danket alle Gott“ vom Gemeinschaftschor aller Musikkapellen und den Schülern gespielt beziehungsweise gesungen. Ein Vergnügungspark sorgt für allerlei Zeitvertreib. Das Stabenfest entwickelt sich in Nördlingen immer mehr zum Familienfest, an dem viele ehemalige und gebürtige Nördlinger in ihre Heimatstadt zurückkehren.

Für die Schulkinder ist der Höhepunkt des Festes dann an den glatt gehobelten Baumstämmen hoch zu klettern. Wer am oberen Ende den Metallkranz erreicht, erhält einen Preis. Die jüngeren Schulkinder vergnügen sich beim Soft-Basketball oder einem Ballwurf-Wettbewerb. (pm)

