13:10 Uhr

Stabenumzug: Kinder ziehen singend durch Nördlingen

Der diesjährige Umzug am Stabenmontag war anders als in den vergangenen Jahren: Aufgrund der Baustelle konnten die Kinder nicht durch das Reimlinger Tor laufen.

Von Anja Ringel

Kein Unterricht, dafür ein Umzug durch die Stadt: Für die Nördlinger Kinder ist der Stabenmontag der "schönste Schultag des Jahres", sagte Oberbürgermeister Hermann Faul heute am Nördlinger Marktplatz. Um dorthin zu gelangen, konnten die Kinder heuer nicht wie sonst durch das Reimlinger Tor laufen. Aufgrund der Baustelle mussten sie über die Bürgermeister-Reiger-Straße bis zum Kreisverkehr an der Wemdinger Straße durch das Deininger Tor und anschließend in Richtung Marktplatz laufen.

Stabenfest: Der Festumzug endet auf der Kaiserwiese

Dort huldigten die Buben und Mädchen traditionell den Oberbürgermeister und den Stadtrat. Anschließend sangen die Kinder zusammen mit den Schaulustigen das Stabenlied und das Rieser Heimatlied. Insgesamt acht Musikkapellen spielten während des Festumzugs.

Dieser endete auf der Kaiserwiese, wo noch einmal gesungen wurde. Neben den Fahrgeschäften waren anschließend besonders die Baumstämme beliebt, an denen die Schüler hochkletterten.

Mehr Bilder vom Festumzug gibt es in unserer Bildergalerie:

17 Bilder Stabenfest: Buntes Treiben in Nördlingen Bild: Anja Ringel

Themen Folgen